Алексей Текслер запустил вторую кадровую ротацию в «ЕР» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинскому губернатору Алексею Текслеру представили закрытый доклад по ревизии регионального отделения партии «Единая Россия». Приняты решения по замене ряда секретарей местных политсоветов и исполкомов. Источник в «ЕР» рассказал URA.RU, в каких территориях ожидаются партийные отставки.

«Будет смена секретаря политсовета в Чесменском районе, так как действующий секретарь Елена Комова проиграла выборы в райсобрание. Покинет пост секретаря „ЕР“ в Катав-Ивановском районе Николай Рудаков, — рассказал инсайдер. — Он нарушил партийную дисциплину, когда отказался голосовать на выборах за действующего главу». Ранее Рудаков по требованию областных властей ушел в отставку с поста спикера райсобрания.

Также есть вопросы по политсовету в Копейске, где обязанности секретаря исполняет мэр Андрей Фалейчик, и по Златоусту, где политсоветом руководит спикер горсобрания Алексей Карюков. «В Копейске „ЕР“ проиграла на выборах в ЗСО, в Златоусте есть претензии к самому Карюкову, — пояснил источник. — Окончательного решения по этим двум территориям пока нет». В Кусинском, Кизильском и Кунашакском районах ожидается смена руководителей исполкомов «ЕР».

В Брединском районе смена секретаря партии связана с тем, что руководитель политсовета Сергей Воробьев ушел в отставку с поста главы. В Снежинске также ожидается смена секретаря «ЕР». Здесь политсоветом пока руководит Олег Карпов. Ранее он занимал пост спикера городского собрания, но в сентябрьских выборах не участвовал.

Поручение провести ревизию для новой кадровой ротации Текслер дал как областной лидер партии. В региональном исполкоме «ЕР» от комментариев по будущей ротации отказались. Телефон вице-губернатора по внутренней политике Анатолия Векшина, занимающего пост первого замсекретаря областного политсовета «ЕР», не отвечает.