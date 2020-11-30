Своей очереди в муниципальные детсады ждут почти 1200 юных ямальцев Фото: Анна Майорова © URA.RU

К 2021 году в ЯНАО очереди в ясельные группы детских садов планируется полностью ликвидировать, даже если для этого придется уплотнять группы. Этот вопрос обсуждался депутатской фракцией «Единой России» в окружном заксобрании при рассмотрении вопроса о ходе реализации нацпроекта «Демография», сообщили в пресс-службе реготделения партии.

«С учетом реализации всех мероприятий по созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях в автономном округе к 2021 году будет обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», — сообщается на сайте реготделения. До конца года завершатся строительно-монтажные работы в 21 детском саду на 4,5 тысячи мест, в том числе 1 141 место — для детей в возрасте до трех лет.

При этом по состоянию на 1 октября в очереди на получение места в детском саду состояло 1 192 ребенка в возрасте до трех лет. Еще 251 место будет создано за счет внутренних ресурсов системы образования, в том числе уплотнением групп и переоборудованием помещений в действующих детских садах.

Обеспечение всех детей от полутора лет местами в детских садах — одно из поручений, данных регионам президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее сообщалось, что власти ЯНАО планируют за десять лет уменьшить число бедных вдвое.