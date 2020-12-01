Силовики закрыли Тобольск из-за визита Путина

Жители Тобольска сообщают в соцсетях о перекрытых въездах в город Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Из-за визита в Тобольск (Тюменская область) президента России Владимира Путина в городе и на подъездах к нему силовики ограничили дорожное движение. Об этом в социальных сетях сообщают местные жители, застрявшие в заторах.

«Движение из Сумкино, все движение со стороны Тюмени и Вагая перекрыто. На 40-60 минут», — сообщили в соцсети «ВКонтакте» пользователи подписчики группы «Типичный Тобольск».

В комментариях к записи о заторах вызвала бурное обсуждение. «Ага, на 40 минут… Сами гаишники говорят, что до семи вечера перекрыта дорога. Из поселков не выехать», — сообщает Ангелина Соколова. «Даже водителей в „Автолиге“ (агрегатор такси) напугали. Из Менделеево днем нельзя было уехать, только через „Яндекс.Такси“, где в два раза больше стоимость. Все для народа! Почти 400 рублей за 15 минут езды», — заявила Наталья Сидорова. «Со стороны севера тоже стоим», — уточнил Артем Тобольский.

В региональной ГИБДД вопросы, связанные с приездом Путина в Тюменскую область, не комментируют. Как указывает сервис «Яндекс.Карты», многокилометровая пробка образовалась на Уватском тракте Тобольска.

Глава государства прилетел в Тобольск вечером. Там он планирует провести совещание, принять участие в открытии производственного объекта и встретиться с губернатором Тюменской области Александром Моором. Ранее агентство писало о том, что из-за его визита город могут временно закрыть.