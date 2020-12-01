В Тюменской области придумали новый штраф

Тюменцев предложили штрафовать за покупку алкоголя по просьбе подростков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области хотят ввести ответственность за покупку алкоголя для подростков. Это следует из законопроекта, внесенного в областную думу прокурором региона Владиславом Московских.

«Дополнить закон Тюменской области статьей следующего содержания: не допускается приобретение совершеннолетними гражданами алкогольной продукции для несовершеннолетнего, в том числе по просьбе последнего, а также передача алкогольной продукции несовершеннолетнему», — говорится в тексте законопроекта, внесенного прокурором региона в Тюменскую областную думу.

В настоящий момент граждане несут ответственность лишь в тех случаях, если активно вовлекают детей в употребление алкоголя — угрозами, обманом, либо предложениями продегустировать спиртное вместе. А вот случаи, когда у магазинов дети просят взрослых купить им алкоголь, и последние соглашаются, никак не наказываются.

В случае принятия законопроекта тюменцев за такую «благотворительность» смогут штрафовать. Размер наказания составит от 500 до 1000 рублей.