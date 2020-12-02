Маски можно будет снять не раньше, чем через два года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 2 декабря, — 367-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 267-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных в мире увеличилось на 608 374, достигнув отметки в 64 176 957. Выздороветь удалось уже 44 336 725 пациентам (+478 819). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 486 067 (+27 637).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 14 108 490 американцев. Следом идут Индия (9 499 710) и Бразилия (6 388 526). Россия в этом списке занимает четвертую строчку, в стране 2 322 056 зараженных.

Вакцина и лекарство

Постпредство России и Минздрав представят вакцину «Спутник V» в ООН 2 декабря. Представители РФ намерены изложить подробную информацию о российской вакцине.

Структура «Сбера» — «Иммунотехнологии» — может стать единственным поставщиком вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции. Ранее с предложением наделить «Иммунотехнологии» статусом единого поставщика вакцин для профилактики COVID-19 на госзакупках просил премьера РФ Михаила Мишустина министр здравоохранения. «В письме утверждается, что компания обладает «всеми необходимыми возможностями и компетенциями для оптимального удовлетворения нужд госзаказа», — отмечалось в послании.

Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech подали в Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса. Если EMA придет к выводу, что польза вакцины превышает риски, оно разрешит использовать ее до конца 2020 года.

Ситуация в России

В России за последние сутки было выячлено 26 402 новых случая заболевания коронавирусом. Выписаны по выздоровлению 24 763 россиян, перенесших COVID-19, умерли 569 человек.

Во многих регионах России ситуация с COVID-19 остается напряженной, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он уточнил, что наиболее тревожная обстановка сложилась в Калининградской области и Санкт-Петербурге. Мишустин посоветовал губернаторам этих регионов принимать более решительные меры по борьбе с COVID. По всей России растет число пациентов в реанимациях, однако реанимационных коек в регионах пока достаточно, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. Всего в России свободен 21% мест для больных коронавирусом.

Также стало известно, что в Екатеринбурге отец министра Альберт Николаевич Мурашко проходит лечение в ГКБ №40. У него диагностирован коронавирус, сообщил источник URA.RU в свердловском минздраве.О состоянии пациента ничего не сообщается

По данным Роспотребнадзора, активный рост заболеваемости продолжается в 24 регионах, еще в 58 ситуация стабилизировалась. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что идет замедление темпов роста, однако среднесуточный показатель заболеваемости очень различен в разных субъектах Российской Федерации.

Последствием даже легкой формы COVID-19 стоит считать преждевременное старение организма, рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. По ее словам, у переболевших наблюдался жировой гепатоз (заболевание печени) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. «Такие диагнозы обычно ставят людям в 60 лет, но людям из пост-ковидной группы — уже в 40», — отметила Баранова.

Большинство людей смогут перестать носить маски через пару лет. При этом ряд ограничений по COVID останется на более долгий срок. С таким прогнозом выступил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

Переболевшие коронавирусом могут столкнуться с новыми пока не диагностированными последствиями инфекции, считает профессор кафедры вирусология МГУ, доктор биологических наук, ученый Алексей Аграновский. По его словам, на данный момент неизвестна вся симптоматика вируса, как и его возможные долгосрочные последствия.

Ситуация в мире

В берлинских отелях хотят поселить больных коронавирусом. Как заявила сенатор Берлина по вопросам культуры Клаус Ледерер, такая мера поможет людям, оказавшимся в сложной ситуации, а также будет способствовать прерыванию цепочки заболеваний. Также подобный шаг должен помочь владельцам отелей, которые вынуждены поддерживать гостиницы в порядке в отсутствии постояльцев.

Американская ассоциация скорой помощи сообщила, что система экстренной медицинской помощи в США находится «на пределе» на фоне ситуации с COVID-19. «Без дополнительной помощи она, по всей видимости, будет разрушена», — приводит телеканал NBC News письмо ассоциации, направленное в министерство здравоохранения и социальных служб США. Отмечается, что, несмотря на постоянные запросы Ассоциации скорой помощи о поддержке, они не получили ничего, кроме 350 миллионов долларов в апреле.

Власти Китая почти вдвое занижали статистику по числу выявленных случаев вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) в начале эпидемии, сообщил телеканал CNN. В китайской провинции Хубэй только 10 февраля было выявлено 5 918 новых случаях коронавирусной инфекции против 2 478 случаев, о которых в этот день официально сообщали китайские власти.

На литовской ферме Danmink от коронавирусной инфекции погибли более 1,2 тысячи норок. Фермеры решили умертвить всех норок, чтобы остановить дальнейшее распространение болезни. Как сообщает литовское новостное издание BNS, уничтожат около 40 тысяч норок из 59 тысяч. Остальных сохранят для разведения в будущем.