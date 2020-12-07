Число больных коронавирусом курганцев приблизилось к рекорду

Всего в регионе было обнаружено 9645 случаев заражения коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 8 декабря выявили 106 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Больше всего больных коронавирусом за день в области было выявлено 6 декабря, когда зафиксировали 108 случаев.

«На 8 декабря в Курганской области лабораторно подтверждены 106 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 31 больного обнаружили в Кургане, остальных — в Варгашинском, Далматовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Куртамышском, Лебяжьевском, Целинном, Шадринском, Шатровском, Щучанском, Юргамышском районах, Шумихинском муниципальном округе и Шадринске.

С начала пандемии в регионе выявили 9645 случаев COVID-19. Из них выздоровели 8307 человек, скончались — 119. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

В Курганской области 15 июня ввели обязательный масочный режим. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, а дети могут находиться на улице без взрослых, только если идут в школу или больницу. Для помощи в борьбе с коронавирусом в Курганскую область приехали медики из других регионов.