Экс-вор в законе Трофа сбежал из страны после публикаций URA.RU

Андрея Трофимова раскороновал дед Хасан в 2004 году Фото: CC BY 2.0, Theo Paul, Flickr

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Свердловский криминальный авторитет Андрей Трофимов, лишенный статуса вора в законе, покинул Россию. Это произошло после публикаций URA.RU о его деятельности в Екатеринбурге. Об этом сообщил источник агентства в силовой среде.

«Трофа пропал из поля зрения своих приближенных. Несколько дней о нем ничего не знают даже самые близкие люди. Есть основания думать, что законник покинул не только Екатеринбург, но и страну», — поделился инсайдер агентства. Среди вероятных причин бегства называется реальная возможность быть привлеченным по прецедентной статье УК РФ 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии).

Организованную Трофимовым группу называют ОПГ «Синие». Их деятельность связывают с крышеванием проституции, сбором дани с бизнесменов, рэкетом. «Они давно имеют связи со всеми силовыми структурами. В ряде случаев мафиози представляют оперативный интерес, сливая информацию [на неугодных им], а где-то есть и „дружба“ за деньги», — поделился другой источник агентства.

«Мне на память приходит известная фраза легендарного сыщика Жеглова из фильма „Место встречи изменить нельзя“. Еще в 70-е годы прошлого столетия он тонко подметил: „Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать“. Не стану приводить многочисленные положительные примеры успешной борьбы с различного рода ОПС и ОПГ. Они и так у всех на слуху. А если где-то „крот“ и завелся, то рано или поздно, сами же сыщики и отправят его в ИК-13, что под Нижним Тагилом», — прокомментировал ситуацию пресс-атташе свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Ранее URA.RU писало о том, как работает империя экс-вора в законе Трофимова. Его люди имеют влияние на свердловские зоны, занимаются вымогательством денег у предпринимателей. А сам Трофа якобы принимает людей у себя в офисе на Уралмаше и решает проблемы по воровским понятиям. Фигурантом уголовного дела стал всего один человек из окружения бывшего законника.