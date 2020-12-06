Резкие перепады температуры ожидают ЯНАО в ближайшие дни

На смену умеренному холоду придет мороз Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ближайшие несколько дней в Ямало-Ненецком автономном округе произойдет резкое похолодание. По данным погодных сервисов, если 7 декабря днем в ряде районов температура достигала -1 градуса С, то уже ночью отметки термометров местами опустятся до -30.

Холоднее всего будет в ночь на среду. «Ночью — 17…- 22°C, при прояснении -27,-32°C, — говорится в сводке Ямальского ГМЦ Обь-Иртышского УГМС. — Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами небольшой снег».

Со вторника по четверг направление ветра на Ямале будет меняться с север-западного до юго-западного. В ряде районов прогнозируются порывы ветра до 18 м/с.

Первая неделя декабря была относительно теплой. В Новом Уренгое температура держалась на уровне от -3 до -5 градусов, в Салехарде до -2, в Ноябрьске до -7 градусов. По всей территории округа в течение недели шли снегопады.

Ранее сообщалось, что в зимний период будут действовать 92 сезонных ледовых переправы, а также 23 зимника. Это на один зимник меньше, чем в прошлые годы.