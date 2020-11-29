На ЯНАО надвигается аномально теплая погода

На Ямал придет температура на 15 градусов выше нормы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ближайшую неделю в ЯНАО установится аномально теплая погода — температура воздуха будет выше нормы на 15-20 градусов. Такой прогноз в беседе с URA.RU сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам метеоролога, «жара» на Ямале будет связана с необычным распределением воздушных масс из Атлантики.

«В настоящее время воздушные массы идут по кругу широты, по периферии антициклона и поднимаются к северу. А затем вдоль северного побережья — по территории Урала, Западной Сибири — перемещаются далеко в Азию. Поэтому сейчас такая теплая погода над Ямалом — примерно на 15 градусов выше нормы», — рассказал URA.RU Вильфанд. Он уточнил, что эти процессы продолжаются уже около трех недель и «в ближайшие пять-семь дней ситуация не изменится».

Вильфанд обратил внимание, что эта аномалия ничего не говорит о том, какой будет зима в ЯНАО. «Долгосрочные прогнозы строятся по другим законам. Пока что прогнозы таковы, что в России зима будет умеренно теплой. Наиболее значительное отклонение от норм прогнозируется именно в полярных регионах», — отметил метеоролог.

По данным портала Gismeteo, с 1 декабря в ЯНАО начнется потепление. В Новом Уренгое следующую неделю температура будет держаться на уровне от -3 до -5 градусов. В Салехарде потеплеет до -2. В Ноябрьске будет заметно холоднее, -7 градусов. По всей территории округа прогнозируется снег на протяжении нескольких дней.

На прошлой неделе власти ЯНАО открыли ледовые переправы, которые стали безопасными с наступлением холодов. Для укрепления льда был необходим особый температурный режим. В частности, заработала переправа Салехард — Лабытнанги, которую 27 ноября открыли для автомобилистов.