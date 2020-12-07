Главу района Екатеринбурга подвел под уголовку трактор «Беларусь»

Использовалась «старая», но безотказная схема Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Задержание главы Кировского района Екатеринбурга Лошакова

Глава Кировского района Екатеринбурга Александр Лошаков, на которого ФСБ завела уголовное дело, попался на старой, но безотказной схеме отмывания бюджетных средств. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к следствию. В основе схемы — фиктивные контракты, за которые администрация перечисляла деньги частным фирмам, но которые выполнялись силами ДЭУ Кировского района. Доказательством махинаций стало применение трактора «Беларусь» — старая техника на балансе администрации.

«Схема старая, немного „тупая“, но работающая безотказно, и не только в Кировском ДЭУ. Если покопать, в любом районе есть подобные хищения. Но в случае с Лошаковым, доказательством по его делу стала техника: старые трактора „Беларусь“ коммерсанты не используют, у них таких тракторов нет», — говорит собеседник агентства.

Уголовное преследование Лошакова активно обсуждается и в мэрии Екатеринбурга, сотрудники которой говорят, что оно поражает своей банальностью: обычно чиновники такого уровня «так не воруют». «Можно предположить, что схема не его, а какого-то зама, но уровень воровства настолько очевидный, что глава района не мог не быть в курсе», — говорит инсайдер агентства, предрекая, что если Лошаков будет признан виновным, его тут же уволят.

По информации другого источника, в деле Лошакова — множество подобных эпизодов. Только с участием подрядчика Михаила Петровичева (арестованного месяц назад) — порядка десяти, не только по благоустройству, но и по самым разным поставкам в адрес райадминистрации. «По сути, это была „помойка“, куда перечислялись деньги, которые обналичивались и которые чиновники забирали потом себе», — говорит собеседник.

В УФСБ по Свердловской области, которое ведет расследование дела Лошакова, от комментариев воздержались. Ранее URA.RU писало, что глава района стал стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве: после обысков в районной администрации был доставлен на допрос в УФСБ вместе с начальником Кировского ДЭУ Сергеем Худяковым.