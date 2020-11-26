Чиновник Екатеринбурга, преследуемый ФСБ, спрятался от депутатов

Александр Лошаков не пришел к депутатам, хотя утром был в мэрии Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Задержание главы Кировского района Екатеринбурга Лошакова

Отсутствие главы Кировского района Екатеринбурга Александра Лошакова на заседании комиссии гордумы по бюджету связано с тем, что чиновник опасался нападок от депутатов из-за уголовного дела, которое ведет УФСБ. Об этом URA.RU заявили источник окружении Лошакова и инсайдер в мэрии. Сегодня на докладе перед депутатами Лошакова заменял его зам по экономике Сергей Визелко.

«Лошаков не пошел на заседание комиссии [гордумы], потому что не хотел лишнего внимания и вопросов, связанных с задержаниями и допросами», — объяснил логику главы района один из его подчиненных.

При этом на традиционном утреннем совещании у первого вице-мэра Александра Ковальчика в горадминистрации Лошаков присутствовал, отметил собеседник агентства в мэрии. Сам глава Кировского района по-прежнему недоступен для комментариев: его телефон, имеющийся у редакции, выключен с 12 ноября.

Ранее URA.RU писало, что Лошаков является фигурантом уголовного дела о мошенничестве при проведении дорожных ремонтов. Утром 12 ноября в Кировской администрации прошли обыски, после которых Лошаков был доставлен в свердловское УФСБ на допрос вместе с начальником Кировского ДЭУ Сергеем Худяковым. Чиновника отпустили 13 ноября под обязательство явки. А 16 ноября он вернулся на работу.