Религиовед: что ждет монастырь Сергия после смены митрополита

По его мнению, вероятен силовой сценарий Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Для разрешения ситуации со Среднеуральскогим женским монастырем, находящимся под властью экс-схиигумена Сергия (Романова), отлученного от церкви, будет использован силовой сценарий. Так считает религиовед Роман Силантьев, анализируя ситуацию с обителью и екатеринбургской митрополией, где накануне сменился глава (на место митрополита Кирилла Наконечного назначен владыка Евгений Кульберг).

По мнению сектоведа, закрытие монастыря — самый логичный сценария развития событий, характерный для подобных ситуаций с мятежными раскольниками в РПЦ. «Людей там (в монастыре) становится меньше, а уровень идиотизма — выше. Все кончится, как и всегда кончается с такими сектами — визитом ФСБ или Следственного комитета и арестом главных участников этих мероприятий», — предрек Силантьев.

При этом религиовед отметил, что если Сергий начнет призывать своих прихожан к крайностям (например, массовым самоубийствам) или позволит еще более радикальные высказывания, чем раньше, то реакция от властей и руководства РПЦ последует еще быстрее. Получить комментарий представителя епархии и представителя обители Всеволода Могучего к моменту публикации не удалось (его телефон был отключен).

На днях, напомним, монахини Среднеуральского женского монастыря заявили, что готовы в смерти. Признание прозвучало во время последней проповеди экс-схиигумена, который привел им в пример подвиг Елены Дивеевской (святой, принявшей послушание от Серафима Саровского умереть вместо своего тяжело больного брата). Сергий же Романов предложил девушкам отдать свою жизнь за Божью матерь, за приезжающих в монастырь и тех, кто его клянет, а также «за пьяниц, блудниц» и за то, чтобы Россия жила.