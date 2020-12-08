Почему новый екатеринбургский митрополит станет политиком

Владыка Евгений возвращается на Урал в новом качестве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета В Екатеринбургской митрополии назначен новый глава

Смена главы Екатеринбургской митрополии стала неожиданностью для свердловского духовенства и самой обсуждаемой новостью даже в светских кругах. Повод для разговоров есть — новый архиерей имеет все данные, чтобы стать политической фигурой в свердловском истеблишменте.

Кульберг — сильный и волевой человек, иногда даже агрессивный Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один из самых ярких уральских священников — бывший глава Нижнетагильской и Невьянской епархии Евгений (Кульберг), уехавший в августе 2020 в Москву на пост викария (помощника) Патриарха, возвращается в Екатеринбург в новом статусе — главой Екатеринбургской митрополии. Таково решение Священного Синода. Его предшественник, бывший митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (Наконечный) получил назначение в Казань на равнозначную должность.

Знающие священника люди, отмечают целый ряд необходимых для лидера общественного мнения качеств: ум, сила воли, решительность, смелый, на грани с агрессией, нрав.

В молодости Кульберг состоял в «Черной сотне» и прославился разгромом выставки «Осторожно, религия!» а в 2013 — тем, что требовал реального срока для блогера Соколовского, ловившего покемонов в Храме на Крови.

Кроме этих качеств, у владыки есть и дополнительные возможности — «карт-бланш» от Патриарха, который сохранил за ним пост председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации Патриархии.

Приближенные к священноначальнику люди вспоминают и его особо развитые качества, больше присущие политику: умение выстраивать отношения и договариваться. Инсайдеры отмечают, что владыка давно вращается в истеблишменте и имеет там множество дружеских связей. «Когда-то он крестил дочь [первого замруководителя аппарата свердловского губернатора Вадима] Дубичева, — вспоминает собеседники. — К Кульбергу очень хорошо относится губернатор Евгений Куйвашев. Когда священник получил назначение в Москву, глава региона провожал в аэропорт его с кортежем».

Евгений Кульберг слева от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в момент проводов священника в Москву. Август, 2020 года

Одной из главных причин замены митрополита Кирилла на викария Патриарха источники URA.RU в среде духовенства считают конфликт епархии с создателем и духовником Среднеуральского женского монастыря отцом Сергием, отлученным от церкви. Опальный старец отказывается покидать монастырь, находящейся под его властью. По мнению собеседников агентства, для Кульберга назначение в Екатеринбург — это вызов: одной из его миссий будет довести ситуацию с монастырем до логического конца — победить главного на сегодня раскольника в РПЦ.

Другой миссией для назначенца собеседники агентства называют так и не начавшееся строительство/восстановление Собора Святой Екатерины, покровительницы Екатеринбурга. «Два владыки брались за этот проект — ни у одного не хватило сил, — отмечает инсайдер. —

Если Кульберг сумеет претворить его в жизнь, он совершит своего рода подвиг и навсегда войдет в историю: этот проект не менее значим, чем победа над вышедшим из-под контроля Сергием Романовым».

По данным URA.RU, новый правящий архиерей Екатеринбургской и Верхотурской митрополии пока все еще находится в Москве, где проходило заседание Священного Синода, однако в ближайшие дни его ожидают в Екатеринбурге. Дозвониться до него журналистам URA.RU не удалось — владыка Евгений не ответил на звонки на свой сотовый. В пресс-службе Екатеринбургской епархии не стали комментировать новое назначение. Замруководителя пресс-службы Патриархии Вахтанг Кипшидзе заявил URA.RU, что «кадровые вопросы по общему правилу не комментируют».