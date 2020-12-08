Губернатор Шумков предложил бизнесу поднять зарплаты работников

Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил бизнесменов региона поддержать рост доходов населения. Разговор политика с предпринимательским сообществом состоялся на заседании совета по улучшению инвестиционного климата и по развитию малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.
«Шумков обратился к представителям предпринимательского сообщества с предложением поддержать работу по повышению доходов населения. Глава региона предложил проанализировать, какие ресурсы направить на увеличение заработной платы. Одним из вариантов может стать экономия в результате снижения энерготарифа для категории „прочие“ со следующего года», — говорится на сайте правительства.
«Участие бизнеса — добровольное дело, но просьба поддержать людей, которые от вас зависят, ваших работников», — заявил Шумков. Приоритет губернатор предложил отдавать сотрудникам с маленькой зарплатой и высококвалифицированным специалистам.
Власти области, в свою очередь, будут поддерживать бизнес, заверил Шумков. Также он напомнил, что в регионе планируют создать семь индустриальных парков, на которых можно будет организовать производство.
Ранее Шумков заявил, что в Курганской области должны вырасти зарплаты. Тогда он говорил, что рост должен составить хотя бы 500 рублей.
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