В Тюмени водители автобусов готовятся к массовым увольнениям

Водителям автобусов не понравились новые запреты начальства Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени водители автобусов и частных маршрутных такси готовятся к массовым увольнениям из-за негласного запрета начальства на высаживание безбилетных пассажиров из общественного транспорта. Об этом URA.RU сообщили несколько независимых друг от друга источников, знакомых с ситуацией. По их словам, сотрудникам автотранспортных предприятий не понравилась формула «пассажир всегда прав».

«Негласное указание о том, что нельзя зимой высаживать пассажиров из автобусов от начальства пришло после того, как в Тюмени произошел скандал с подростком как раз по этой причине. Там кондуктор его высадила в мороз, потому что у него не было денег на проезд. Был большой скандал и всем водителям дали понять, что нужно сделать так, чтобы он не повторился. Водителям, естественно, не понравилось, что руководство идет навстречу хамам. Получается, что вообще сейчас можно ездить без билетов? Никто же не высадит из автобуса», — пояснил агентству один из собеседников на условиях анонимности.

Другой инсайдер агентства добавил, что на автотранспортных предприятиях этот вопрос находится под особым контролем. «За этим действительно следят. У нас, к примеру, есть человек, который после смены отсматривает записи видеокамер салонов автобусов. И если какой-то конфликт, то сразу начинается служебная проверка», — заявил URA.RU собеседник. В крупнейшие автотранспортные предприятия города направлены письменные запросы.