Митрополит Евгений назвал условия признания царских останков

Церковь не спешит признать останки к какой-то дате, подчеркнул Евгений Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Тайна убийства царской семьи в Екатеринбурге

Новый глава екатеринбургской митрополии Евгений, утвержденный в должности на этой неделе, заявил, что останки царя Николая II и его семьи будут призгнаны, если у церкви не будет никаких сомнений в их подлинности. Заявление было сделано в ходе первой пресс-конференции Евгения в новом статусе в Екатеринбурге.

«Есть много доводов, что это, действительно царские останки. Есть вопросы — и они останутся. Святейший патриарх заявил, что мы не торопимся к какой-то дате объявить о решении, и в этом смысле позиция патриарха понятна. Это [семья последнего русского царя] священные люди, люди, которые сыграли ключевую роль и в духовной, и государственной жизни нашего народа. Если не будет ни грамма сомнений — будет совершено признание, если будут сомнения оставаться, торопиться не будем», — заявил Евгений.

Евгений сравнил дискуссию о признании останков семьи Николая II с идентификацией останков Ксении Петербургской. «До сих пор ее останки находятся на Смоленском кладютще в Санкт-Петербурге. И никогда не говорит, что нужно срочно копать, искать, идентифицировать их. От этого помощь, которую люди получают на этой могиле, не уменьшаются», — резюмировал Кульберг.

URA.RU подробно рассказывало о поиске останков царя Николая II и его семьи, убитых в Екатеринбурге. Тогда же стало известно о том, что РПЦ может подтвердить, что скелеты, найденные в Поросенком Логе, принадлежат Романовым.