The Times сообщила о повторном отравлении Навального

Блогера Алексея Навального пытались отравить во второй раз, когда он находился в коме в омской больнице, пишет британская газета The Times. Материал в издании был опубликован спустя сутки после того, как президент РФ Владимир Путин заявил, что ФРГ не сотрудничает с Россией в расследовании инцидента.
«После неудачной попытки убийства сотрудники органов госбезопасности попытались завершить убийство второй дозой яда, прежде чем его [Навального] удалось доставить в безопасное место в Берлине. [Об этом сообщили] источники в западных спецслужбах», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на британское СМИ.
Немецкие спецслужбы предоставили эти сведения коллегам из Великобритании, отмечает издание. Согласно их утверждениям, Навального пытались повторно отравить, когда его готовили к отправке в ФРГ медицинским рейсом. Неназванный источник газеты заявляет, что расчет был на то, что Навальный будет мертв по прибытию в Берлин.
До выхода материала президент РФ Владимир Путин говорил, что в России проводится проверка по этому делу, однако немецкие коллеги не делятся с Москвой своими выводами. Уголовное дело, по словам российского лидера, не возбуждается, так как в России отсутствуют материалы выводов немецких ученых, передает RT. Позднее посол ФРГ в Москве заявил, что Берлин не отказывается от сотрудничества, однако Германии потребуется время, чтобы предоставить Москве данные, пишет «Национальная служба новостей». При этом если бы Навального хотели отравить, его бы не выпустили из России в Германию, добавлял Путин.
Навальному стало плохо во время перелета из Омска в Москву 20 августа. Борт сел в Омске, Навальный впал в кому и был доставлен в местную больницу. Позднее его перевезли в немецкую клинику Charite, в европейских лабораториях заявили об обнаружении в его организме веществ из группы «Новичок». После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что химоружие в России не разрабатывается, передает телеканал 360.
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