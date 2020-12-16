16 декабря 2020

На Средний Урал надвигаются аномальные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы в Екатеринбурге, мороз, зима, холод
Температура будет ниже нормы на 6-8 градусов, отметил синоптик Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На этой неделе в нескольких регионах России температура резко упадет с аномально высоких показателей до аномально низких. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«На юге европейской части России опять формируется антициклон. На юго-востоке и востоке европейской части России заметное понижение температуры. Причем, если в четверг в Приволжском федеральном округе, на Урале, температура выше нормы на 3-5 градусов, то уже к субботе в этих регионах температура будет ниже нормы на 6-8 градусов», — передает слова синоптика ТАСС. Ночная температура на Среднем Урале и в Татарстане упадет до 16-20 градусов мороза, уточнил Вильфанд.

Ранее Вильфанд отметил, что в большинстве регионов России зима прогнозируется теплой, однако периодически некоторые районы будут оказываться во власти сильных морозов. Ученый-климатолог Владимир Семенов заявил URA.RU, что через несколько лет зимы на всей территории России станут теплее.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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