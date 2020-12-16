16 декабря 2020
15 декабря 2020

Из-за дорожных работ в столице ЯНАО снесут 50 зданий

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос последнего в этом году балка. Сургут, ковш экскаватора, снос балка
Под снос пойдут многоквартирники, частные дома и коммерческие постройки Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Салехарде снесут полсотни зданий, среди которых многоквартирные дома и частное жилье, ради ремонта улицы Богдана Кнунянца, которую сделают четырехполосной. Как власти будут договариваться с собственниками, пока неизвестно, но вопрос обещают обсудить с каждым индивидуально. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы ЯНАО.

Тема была поднята на публичных слушаниях по вопросам градостроительства в мэрии Салехарда. «Я как житель города считаю, что [расширение улицы] необходимо, в целом улучшится дорожно-транспортная инфраструктура, тем более в связи с застройкой нового микрорайона Обдорский — это важный и нужный проект», — прокомментировал член Общественной палаты Салехарда Ильдус Насибулин.

Предполагается, что мэрия будет применять разные механизмы сноса. У собственников постараются выкупить жилье по рыночной цене. А тем, кто пользуется квартирой по соцнайму, предоставят новое жилое помещение, обещают в администрации.

Также при обсуждении возник вопрос, что будет со зданием прокуратуры ЯНАО, которое располагается возле дороги на Богдана Кнунянца. Как пояснили URA.RU в пресс-службе администрации, работы проведут с другого конца улицы, а здание силовиков не пострадает.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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