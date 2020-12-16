Из-за дорожных работ в столице ЯНАО снесут 50 зданий

Под снос пойдут многоквартирники, частные дома и коммерческие постройки Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Салехарде снесут полсотни зданий, среди которых многоквартирные дома и частное жилье, ради ремонта улицы Богдана Кнунянца, которую сделают четырехполосной. Как власти будут договариваться с собственниками, пока неизвестно, но вопрос обещают обсудить с каждым индивидуально. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы ЯНАО.

Тема была поднята на публичных слушаниях по вопросам градостроительства в мэрии Салехарда. «Я как житель города считаю, что [расширение улицы] необходимо, в целом улучшится дорожно-транспортная инфраструктура, тем более в связи с застройкой нового микрорайона Обдорский — это важный и нужный проект», — прокомментировал член Общественной палаты Салехарда Ильдус Насибулин.

Предполагается, что мэрия будет применять разные механизмы сноса. У собственников постараются выкупить жилье по рыночной цене. А тем, кто пользуется квартирой по соцнайму, предоставят новое жилое помещение, обещают в администрации.

Также при обсуждении возник вопрос, что будет со зданием прокуратуры ЯНАО, которое располагается возле дороги на Богдана Кнунянца. Как пояснили URA.RU в пресс-службе администрации, работы проведут с другого конца улицы, а здание силовиков не пострадает.