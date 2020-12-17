17 декабря 2020
16 декабря 2020

Медики, которых Шойгу отправил в Курган, покидают регион

© Служба новостей «URA.RU»
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Палаточный госпиталь на железнодорожном вокзале. Курган, тепловизор, защитная одежда, жд вокзал, covid19, палаточный госпиталь
В Кургане военные медики проработали 1,5 месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Специалисты сводного медицинского отряда Минобороны России, направленные в Курган министром Сергеем Шойгу, уезжают из Курганской области. Информацию об этом URA.RU сообщили инсайдеры.

«Сегодня военные медики уезжают из региона. Они наладили работу медучреждений по лечению пациентов с коронавирусом», — пояснил источник из медицинского окружения.

Политический инсайдер подтвердил, что сегодня военные медики «готовятся к убытию». В пресс-службе ЦВО URA.RU пообещали предоставить информацию позднее.

8 декабря агентство сообщало, что военные специалисты вместе с гражданскими медиками помогли 1500 жителей Курганской области, больным коронавирусом. Губернатор Вадим Шумков рассказал, что военные медики, работая в Кургане установили одну из главных причин перегруженности здравоохранения. Властям они рекомендовали навести порядок с коечным фондом и своевременной выпиской из больниц.

Военные медики прибыли в регион 29 октября. Они помогали лечить больных коронавирусом в медучреждениях Кургана и районов области. В руководстве некоторых больниц региона специалисты Минобороны обнаружили проблемы. Ранее местные врачи сообщили о сложной ситуации с коронавирусом в регионе президенту России Владимиру Путину.

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