Враги отца Сергия согласовали сценарий его свержения

Официальный повод зайти в обитель — экспертиза зданий Фото: Екатеринбургская епархия

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Новый глава Екатеринбургской митрополии владыка Евгений (Кульберг) и свердловские власти начали силовой захват Среднеуральского женского монастыря «Спорительница хлебов», находящегося под властью отлученного от церкви Сергия (Романова). Об этом URA.RU сообщили источники в правительстве региона. Визит в обитель сотрудников епархии в сопровождении спецназа судебных приставов подтверждает, что выбран силовой сценарий разрешения конфликта.

«Безусловно, в таком сценарии есть риски — например, получить драку в прямом эфире [представителя монастыря Всеволода] Могучего между насельниками монастыря и силовиками, что, безусловно, вызовет резонанс. Или, не дай бог, произойдет массовый суицид послушников отца Сергия (ранее URA.RU публиковало ролик, в которой монахини обители признались своему духовнику, чтобы готовы умереть). Однако власти полны решимости выселить Сергия и его окружение из монастыря — иного не дано», — пояснил собеседник.

Но даже при поддержке силовиков представители епархии будут возвращать монастырь только законными методами. Как и прогнозировало URA.RU, церковь пошла по пути узаконения построек на территории монастыря (напомним, что храмы и другие здания обители зарегистрированы в БТИ, но право собственности на них не оформлено). В октябре епархия обратилась в арбитраж суд с иском о признании права собственности. Пока лишь на один объект — «Спорительницу хлебов» (первый храм на территории обители).

Арбитраж прислушался к ходатайству епархии и постановил провести экспертизу объекта для уточнения его характеристик, поручив это «Центру качества строительства» в Екатеринбурге. Стоимость вознаграждения экспертам определена судом в сумме 498 тысяч рублей. Именно это определение арбитража позволило сегодня представителям епархии и экспертам зайти на территорию монастыря в сопровождении группы силовой поддержки (спецназа) ФССП.

«Судебные приставы выходят на исполнительные действия только по решению суда», — прокомментировали URA.RU в Главном управлении ФССП по Свердловской области. «Сегодня на территории захваченного монастыря начались работы по проведению строительно-технической экспертизы, назначенной определением областного Арбитражного суда, что необходимо для оформления зданий на территории монастыря», — прокомментировала пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.

Экспертизу зданий монастыря назначил арбитраж Скриншот: с сайта арбитражного суда

Также, по данным URA.RU, свердловские силовики (прокуратура, полиция и следственный комитет) будут продолжать планомерную работу по расследованию уголовных дел, связанных со Среднеуральским женским монастырем. В частности, СК по-прежнему намерен допросить духовника и создателя монастыря отца Сергия по делу об истязании несовершеннолетних на территории обители, а также монахинь обители — по делу о воспрепятствовании богослужению (после инцидента, когда инвентаризационную комиссию Екатеринбургской епархии не пустили в монастырь).

Получить комментарий представителя Среднеуральского женского монастыря Всеволода Могучего, а также адвоката Сергия Романова к моменту публикации не удалось. Новый глава Екатеринбургской митрополии владыка Евгений (Кульберг) отказался от комментариев.