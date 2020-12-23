Акции «ВСМПО-Ависма» растут на фоне санкций США

Акции корпорации «ВСМПО-Ависма» (Свердловская область) начали расти в цене, несмотря на включение предприятия в санкционный список США. Информация содержится в актуальных данных торгов на Московской бирже.
Торговля акциями титанового гиганта 23 декабря началась с 20 300 рублей за штуку. На 11:50 по Москве стоимость ценных бумаг выросла на 21 000 рублей за штуку. На 13:00 по московскому времени акции выросли на 2,76% (до 20 860 рублей) по отношению к старту торгов.
При этом в день публикации санкционного списка (22 декабря) акции «ВСМПО-Ависма» упали в начале торгов на 6,5% (до 18 940 рублей за штуку). Позже акции за три часа отыграли потерю и даже выросли до 20 580 рублей за штуку.
«ВСМПО-Ависма» является градообразующим предприятием Верхней Салды и ключевым поставщиком титановых компонентов для компаний мировой авиакосмической промышленности. Из-за коронавирусного кризиса выручка предприятия за год сократилась в 2,5 тысячи раз.
Минпромторг США опубликовал список из 45 российских компаний, связанных с оборонной промышленностью, передает RT. В него попали Каменске-Уральский металлургический завод, корпорации «ВСМПО-Ависма» и ГК «Ростех» (Уральский приборостроительный завод и Уральский оптико-механический завод). Источник URA.RU в промышленной отрасли сообщил, что включение в санкционный список США корпорации «ВСМПО-Ависма» может затруднить внешнеэкономическую деятельность предприятия, но не скажется на поставке титана для иностранных авиакомпаний.
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