В Charite признали, что Навального спасли в омской больнице

Алексей Навальный собирается вернуться в Россию после окончания реабилитации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Жизнь блогера Алексея Навального удалось сохранить, прежде всего, благодаря оперативным действиям омских врачей сразу после произошедшего с ним в самолете. С таким заявлением выступили медики немецкой клиники Charite, где проходил лечение блогер.

«Вероятным решающим моментом они назвали решение российских врачей об интубации и подключении к ИВЛ, принятое в пределах двух-трех часов с момента проявления первых симптомов», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на журнал Lancet, опубликовавший отчет медиков. Немецкие врачи отметили, что восстановлению поспособствовало хорошее состояние здоровья Навального.

В отчете медики сообщили, что выявили в организме Навального следы воздействия ингибиторов холинэстеразы. Кроме того, врачи обнаружили у него заражения несколькими бактериями, однако добавили, что это не вызвало серьезных последствий.

На пятый день после инцидента у Навального поднялась температура, на 12 день он смог дышать самостоятельно, сообщили врачи. На 24 день пациента полностью отключили от систем подачи кислорода. Осмотрев Навального на 55-й день после случившегося, специалисты констатировали практически полное восстановление неврологических, нейропсихологических и нейрофизиологических функций.

Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, Навальный впал в кому. Его отвезли в местную больницу, а позднее транспортировали в Германию. Там врачи заявили об обнаружении в его организме ядов из группы «Новичок». Позднее российские власти говорили, что в РФ весь «Новичок» был уничтожен.