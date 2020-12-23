В Тюмени девочка стала инвалидом после укола вакцины

Прививку от туберкулеза новорожденной поставили без проведения необходимых обследований Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительница Тюмени выиграла суд против роддома №2, сотрудники которого сделали ее дочь инвалидом. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского областного суда. 12 лет назад девочке поставили прививку против туберкулеза, которая была ей противопоказана.

«В 2008 году женщина родила здоровую дочь, через трое суток новорожденной поставили прививку вакциной БЦЖ. У младенца образовалось поствакциональное осложнение. Медики должны были определить наличие противопоказаний к иммунизации, но этого не было сделано», — сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.

С каждым годом осложнения у ребенка прогрессировали. Когда ей было четыре года, мать отсудила у роддома 550 тысяч рублей. К сегодняшнему дню состояние подростка ухудшилось — из-за осложнений от прививки девочка не может вести нормальный образ жизни.

«В январе 2018 года пострадавшей выдали заключение для получения путевки на лечение в Анапе. Чтобы оплатить поездку, мать взяла кредит, а затем обратилась с иском, чтобы роддом компенсировал ей траты», — сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.

Тюменка хотела получить 1,1 млн рублей, чтобы покрыть моральный вред и свои затраты. Но районный суд ей отказал. Тогда женщина подала апелляцию, и ее удовлетворили частично. Роддом обязали выплатить в пользу ребенка 150 тысяч рублей, а ее матери — 70 тысяч.