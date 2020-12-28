В России стали реже выздоравливать от коронавируса

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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, covid-19, пандемия коронавируса, средства защиты, водитель скорой помощи, ковид19
За сутки в России подтверждено 27 787 случаев коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в России подтверждено 27 787 новых случаев заболевания коронавирусом. Данные озвучили в федеральном штабе по борьбе с инфекцией. Третий день подряд снижается количество выздоровлений.

«За последние сутки в России выявлено 27 787 новых случаев коронавируса в 84 регионах», — указано в сообщении оперштаба. Скончались от инфекции 487 человек, 20 480 выздоровели. Сутками ранее от коронавируса вылечились 24 390 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 3 078 035 россиян, из них погибли 55 265, а 2 471 309 выздоровели.

Лидером по числу заболевших в России остается Москва. За сутки подтверждено 6 253 случаев инфекции в столице. Далее идет Санкт-Петербург (+3 748). Тройку замыкает Московская область (+606).

Среди регионов УрФО больше всего заболевших коронавирусом в Свердловской области — 404 человека. Второе место занял Пермский край (+330), третье — Челябинская область (+311). В ХМАО врачи выявили COVID-19 у 221 человека, затем идет ЯНАО — 175 новых больных, еще 157 — в Тюменской области. Меньше всего случаев коронавируса подтверждено в Курганской области (+103).

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что коронавирус продолжит мутировать и вырождаться в банальное ОРЗ. Сейчас в России разрабатывают вакцины от всех штаммов от инфекции, пишут «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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