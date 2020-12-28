В Кургане проверили департамент АПК и нашли нарушения на 25,5 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело бывшего курганского замгубернатора Сергея Пугина

В Курганской области две федеральные программы, которые финансировались Москвой, выполнены с нарушениями. Средства теперь надо вернуть. Об этом URA.RU сообщили в управлении федерального казначейства по Курганской области.

Программы реализовывал департамент агропромышленного комплекса (АПК). Нарушения обнаружены в период с 2014 по 2018 год, когда департаментом руководил экс-замгубернатора Сергей Пугин. «В адрес руководства департамента направлено представление с требованием возвратить средства, использованные с нарушением действующего законодательства, в доход федерального бюджета в сумме 25,5 млн рублей. За 2015 год — 5,5 млн рублей, за 2016 — 2,8 млн рублей, за 2017 год — 9,7 млн рублей, за 2018 год — 7,5 млн рублей», — говорится в сообщении казначейства.

Речь идет о реализации программ «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014—2017 годы» и «Госпрограмма развития сельского хозяйства на 2013—2020 годы». Среди основных нарушений — не достигнуты заявленные результаты программ, не привлечены внебюджетные средства, деньги не возвращены в федеральный бюджет. На сегодня департамент вернул в госказну 15,9 млн рублей. По нарушениям, допущенным в 2017 году, еще проводится судебное разбирательство.

Обнаруженные казначейством нарушения фигурируют в рамках уголовного дела в отношении экс-замгубернатора. Следствие по делу Пугина сейчас завершено. Расследованием занималось СУ СК во взаимодействии с сотрудниками областного УФСБ. Пугину предъявлено обвинение в совершении преступления по ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и четырех преступлений по ст. 290 УК РФ (получение взятки).