В Кургане медики инфекционного госпиталя остались без Нового года

Курганские медики в Новый год останутся без праздника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Медики курганского госпиталя, где лечат пациентов с коронавирусом, не будут встречать Новый год. Пациентов очень много, а часть персонала болеет. Об этом URA.RU рассказали сотрудники инфекционного госпиталя.

«Работы очень много, пациенты поступают тяжелые со всей области. После отъезда военных медиков врачей не хватает, часть персонала болеет», — поделились медики в разговоре с агентством.

Еще один из сотрудников отметил, что и праздничного настроения у некоторых сотрудников совершенно нет. «Ушел главврач Александр Притчин. Теперь возникает напряженное ожидание — кто следующий уйдет», — отметил медик.

В пресс-службе правительства Курганской области URA.RU прокомментировали, что в медицинских организациях региона, в том числе оказывающих помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, в период новогодних праздников будет организовано дежурство. Работа персонала осуществляется посменно в соответствии с графиком. После ухода Притчина на период отсутствия главного врача Курганской больницы №2 исполнение его обязанностей возложено на заместителя главврача Владимира Герасимова.

Сводный отряд Минобороны РФ уехал из Кургана в середине декабря. За время работы военных медиков в Курганской области летальность от коронавируса значительно снизилась. Военные медики спасли жизни более 2,5 тысячи пациентов. Они прибыли в регион 29 октября. Военные помогали лечить больных коронавирусом в медучреждениях Кургана и районов области. Ранее местные врачи сообщили о сложной ситуации с коронавирусом в регионе президенту России Владимиру Путину.