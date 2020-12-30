Отец Сергий устроил голодовку в СИЗО

Схиигумен Сергий (Романов), отлученный от церкви, помещен в СИЗО-7. Там он держит сухое голодание.
«Бывший схимонах Сергий помещен в СИЗО-7, он отказывается от еды и воды, но называет это постом, а не голодовкой», — сообщили РИА «Новости» в ОНК. При этом уточняется, что он не признает свою вину.
Ранее создателя Среднеуральского женского монастыря Сергия задержали в его келье. Ему предъявлено обвинение в склонении несовершеннолетнего к суициду. Уголовное дело возбуждено по части третьей 110.1 УК РФ. Басманный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.
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