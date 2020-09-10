Звезда «Уральских пельменей» рассказал, кем работает в кризис. ВИДЕО

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Шоу «Уральские пельмени» - Журчат рубли. Екатеринбург, гитара, мясников вячеслав
В соцсетях юморист Вячеслав Мясников снял видео, как вместе с женой штукатурит стены Фото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Артист шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников в Instagram поделился с подписчиками, чем занимается во время экономического кризиса. В видеоролике он вместе со своей женой штукатурит стены.

«Деньги кончились на самоизоляции. Мы начали дома штукатурить, квартиры. Надо — вызывай бригаду Мясниковых. Мы быстро все сделаем», — сказал Мясников, пародируя персонажа телепередачи «Наша Russia» гастарбайтера Джамшута.

В описании к видеоролику юморист признался, что перестал стесняться и рассказал о «новом месте работы в карантин» после поста в соцсетях своего коллеги из «Уральских Пельменей» Андрея Рожкова. Несколько дней назад тот пожаловался, что у актеров сейчас совсем нет работы, поэтому ему пришлось вспоминать навыки работы электромонтера третьего разряда.

По заявлению президента России Владимира Путина, безработица в стране остается на высоком уровне. Сейчас она превышает 6% среди экономически активного населения и находится на уровне 2012 года, передает «Национальная служба новостей».

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Мой друг Андрей @rozhkovandrey_official рассказал что работы нет и он работает электриком. Я решил перестать стесняться и тоже рассказать о своем месте работы в карантин. ---------------------------------- А еще хочу сказать, что новый клип с классной песней, уже на моем канале в ютуб. Песня называется "на 20 лет назад" #мясниковрожков #мясников #вячеславмясников #мясниковспасетмир

Публикация от Вячеслав Мясников. (@miasnikov.s)

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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