В соцсетях юморист Вячеслав Мясников снял видео, как вместе с женой штукатурит стены Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Артист шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников в Instagram поделился с подписчиками, чем занимается во время экономического кризиса. В видеоролике он вместе со своей женой штукатурит стены.

«Деньги кончились на самоизоляции. Мы начали дома штукатурить, квартиры. Надо — вызывай бригаду Мясниковых. Мы быстро все сделаем», — сказал Мясников, пародируя персонажа телепередачи «Наша Russia» гастарбайтера Джамшута.

В описании к видеоролику юморист признался, что перестал стесняться и рассказал о «новом месте работы в карантин» после поста в соцсетях своего коллеги из «Уральских Пельменей» Андрея Рожкова. Несколько дней назад тот пожаловался, что у актеров сейчас совсем нет работы, поэтому ему пришлось вспоминать навыки работы электромонтера третьего разряда.

По заявлению президента России Владимира Путина, безработица в стране остается на высоком уровне. Сейчас она превышает 6% среди экономически активного населения и находится на уровне 2012 года, передает «Национальная служба новостей».