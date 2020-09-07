Андрею Рожкову пришлось временно оставить сцену Фото: Максим Денисов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Звезда шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков заявил, что у актеров сейчас совсем нет работы. Из-за этого ему пришлось вспоминать навыки работы электромонтером третьего разряда, пишет Рожков в своем instagram-аккаунте.

«Работы нет у актеров уже полгода. Приходится подрабатывать электриком. Страшно, а что делать», — пошутил Андрей Рожков в своем посте. Артист отметил, что на электромонтера он учился в школе, в учебно-производственном комбинате (УПК).

Поклонники попросили актера, чтобы он берег себя, поскольку это очень опасная работа. Также в соцсети Рожкова похвалили за большое количество умений. Однако нашлись и недовольные: в комментариях артиста отругали за отсутствие каски, перчаток и допуска.

В июне появилась информация, что безработица в России достигла максимального значения за многие годы. Такого не было уже восемь лет.