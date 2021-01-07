Пушков предрек репрессии в США после прихода Байдена к власти

Утверждение демократа Джозефа Байдена президентом США, которое состоялось после захвата Капитолия сторонниками действующего главы государства Дональда Трампа, приведет к репрессиям в стране. Таким мнением поделился сенатор от Пермского края Алексей Пушков.
«События 06.01.21 обозначили качественный сдвиг. Они окрасят американскую политику и состояние общества на годы вперед. Одним из вероятных последствий станет усиление репрессивного характера американского государства», — написал Пушков в telegram-канале.
Сенатор уверен, что Байден при любом раскладе должен был прийти к власти, однако беспорядки, устроенные сторонниками Трампа, ему в этом только помогли. По его словам, захват Капитолия перепугал решительно настроенных республиканцев в Конгрессе и побудил их отказаться опротестовать итоги голосования выборщиков в ключевых штатах.
Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом страны. Решение было принято после захвата Капитолия сторонниками Трампа. 6 января они ворвались в здание Конгресса США, когда там проходила процедура утверждения итогов голосования коллегии выборщиков, передает портал argumenti.ru. В ходе беспорядков пострадали несколько человек, четверо погибли. Политологи рассказали URA.RU, что штурм Капитолия может стать частью новой президентской кампании Трампа.
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