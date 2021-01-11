Власти ЯНАО сообщили о стабилизации пандемии коронавируса

За новогодние праздники к медикам обратились порядка 20 тысяч ямальцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в ЯНАО стабилизировалась в период новогодних и рождественских праздников. Как сообщили URA.RU в пресс-службе окружного департамента здравоохранения, в настоящее время потребность в госпитализации заболевших снизилась уже в три раза.

«С учетом 20% резерва в настоящее время в медучреждениях развернуто 734 специализированных койки, заболеваемость коронавирусом и потребность граждан в госпитализации сократилась в три раза», — рассказали представители окружного депздрава. Это дало возможность медикам, перепрофилированным на оказание помощи больным COVID, вернуться к основным обязанностям.

По сообщению пресс-службы ведомства, сейчас в медучреждениях возобновилась не только диспансеризация, но и оказание плановой медицинской помощи. «В новогодние праздники она оказывалась населению в полном объеме», — сообщили в депздраве.

О стабилизации обстановки ранее заявил и глава ведомства Сергей Новиков. В ходе совещания по итогам новогодних каникул руководитель рассказал, что в поликлиники обратилось около 20 тысяч жителей округа, поступило около 6000 вызовов на дом, ежедневно работали службы неотложной помощи, инфекционные службы, колл-центры, лаборатории и рентгенологические кабинеты.

Между тем, по данным регионального оперативного штаба, заболеваемость коронавирусом в региона продолжает снижаться. За сутки был подтвержден 121 новый случай, выздоровели 587 человек. В стационарах остаются 587 пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями, из них 46 — в тяжелом состоянии, 2 — в крайне тяжелом.