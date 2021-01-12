Депутат Госдумы перед выборами нашел помощника в Кургане

Инсайдеры отмечают, что Александр Ремезков (слева) активно готовится к выборам в Госдуму Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Помощником депутата Госдумы Александра Ремезкова в Курганской области стал местный справедливоросс Андрей Кисель, сообщил он сам URA.RU. Источники агентства считают, что Ремезков уже начал подготовку к выборам в Госдуму, и в 2021 году он планирует выдвигаться по своему старому округу, в который входят Курганская и Тюменская области.

«С сегодняшнего дня я работаю помощником по Курганской области депутата Ремезкова», — рассказал URA.RU Кисель. При этом он отметил, что назначение не связано с предстоящей избирательной кампанией в Госдуму, его работа будет связана с обращениями граждан. Комментировать возможное выдвижение Ремезкова Кисель не стал.

Кисель является членом Совета регионального отделения «Справедливой России» в Курганской области. Ранее он временно возглавлял реготделение партии.

Дозвониться до Ремезкова URA.RU не удалось. При этом источники агентства из политических кругов региона отмечают, что он уже начал подготовку к выборам в Курганской области. Они считают, что Ремезков с большой долей вероятности не будет менять округ, в котором он вел достаточно активную работу в течение последних лет (в 2016 году он выдвигался от Курганской и Тюменской областей, а также от Краснодарского края). Ранее Ремезков вошел в число уральских депутатов Госдумы, имеющих высокие шансы на переизбрание.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший сенатор Сергей Лисовский может также принять участие в выборах в Госдуму по объединенному списку «Единой России» от Курганской, Тюменской областей, а также ХМАО и ЯНАО. Политологи считают, что это позволит обеспечить ему место в нижней палате парламента.