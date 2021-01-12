Курганец умер от инсульта после сообщения о сокращении

У сотрудника структуры правительства случался удар после сообщения, что он останется без работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудник управления по обеспечению деятельности правительства Курганской области умер от инсульта после информации о намечающемся сокращении. Об этом URA.RU рассказали бывшие коллеги погибшего.

«Он работал инженером. В начале декабря замдиректора сообщила ему о намечающемся сокращении. Человек ушел в отпуск, во время которого собирался искать новую работу, но не успел. Через день умер от инсульта. Ему было чуть больше 50 лет», — рассказали сотрудники бюджетного учреждения.

С их слов, в коллективе в целом создается неблагоприятная атмосфера. Люди, отработавшие по 20 лет, уходят по собственному желанию. Некоторых сокращают. Кроме того, меняются условия трудового договора. По мнению сотрудников, нововведения ухудшают условия труда.

«Убрали дополнительный отпуск за стаж. Он хоть чуть-чуть компенсировал маленькие зарплаты. Например, у уборщиков был отпуск два дня, так как им приходилось в выходные и праздничные дни делать уборку после мероприятий. Или у водителей было три дня — у них всегда были переработки. Но с марта этих доплат не будет», — поделился инсайдер.

В пресс-службу правительства Курганской области направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее агентство сообщало, что в управлении по обеспечению деятельности правительства Курганской области начались сокращения. Сотрудникам предлагают перейти на другие должности с меньшим окладом или грозят расторгнуть трудовой договор. Реорганизованное управление возглавил Антон Науменко, который перешел из дирекции спортобъектов. После реорганизации сотрудники опасались сокращений.