Источник: смена власти в Екатеринбурге пройдет в четыре дня

Новый мэр Екатеринбурга будет назначен 9 февраля Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Согласования и назначения ключевых руководителей в мэрии Екатеринбурга пройдут в четыре дня — с 6 по 9 февраля, сообщил источник URA.RU во властных структурах. В настоящий момент вице-мэры, главы районов и руководители подразделений администрации работают в статусе временно исполняющих обязанности.

«Все кадровые вопросы — о заключении постоянных контрактов с действующими управленцами или назначении на их места других людей — решатся с 6 по 9 февраля», — поделился инсайдер. Но другой собеседник агентства в мэрии отметил, что формальности (например, подписание договоров с топ-чиновниками) будут урегулированы только после того, как гордума официально утвердит врио мэра Алексея Орлова новым главой города. Это должно произойти на заседании 9 февраля.

«Возможно, Орлов хочет определиться с кадрами до 9 февраля, чтобы перед заседанием гордумы пакетом представить депутатам свою команду», — предположил третий источник URA.RU в мэрии. В пресс-службе администрации отказываются комментировать кадровые вопросы до принятия официальных решений.

Первый вице-мэр Екатеринбурга Алексей Орлов исполняет обязанности градоначальника с 22 декабря 2020 года, когда гордума приняла отставку Александра Высокинского. Конкурс на нового мэра продлится с 11 января по 9 февраля. До 22 января ведется прием документов от кандидатов на вакантную должность. А 1 февраля конкурсная комиссия из шести человек рекомендует депутатам одного или нескольких претендентов для выбора.

К настоящему моменту горадминистрацию покинула только вице-мэр по СМИ Екатерина Куземка — формально, по собственному желанию. URA.RU писало, что в команду Орлова не попадут и некоторые другие вице-мэры и главы районов.