МЧС проверит свердловский главк после пожара с восемью жертвами

В Екатеринбург прибыли сотрудники центрального аппарата министерства Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбург с экстренной проверкой прибыли сотрудники центрального аппарата МЧС России. Об этом URA.RU сообщили источник в силовых структурах. Цель инспекции — расследование причин и пожара в 9-этажном доме на улице Рассветной, 7 в Екатеринбурге, где погибли восемь человек.

«Из министерства приехали три человека, — рассказал агентству собеседник в ГУ МЧС области. — Работают в тесном взаимодействии со следователями СК и сотрудниками прокуратуры». По данным URA.RU, в ходе инспекции будет тщательно проверена работа подразделений МЧС в Екатеринбурге и управляющей компании «Радомир-Инвест», которая обслуживает горевший дом, — к ней возникло много вопросов.

«Только в 2020-м году надзорные органы МЧС провели пять внеплановых проверок в отношении „Радомир-Инвест“, — сообщил URA.RU инсайдер. — По их результатам эта УК привлекалась к административной ответственности».

В ГУ МЧС по Свердловской области подтвердили информацию о приезде проверяющих из Москвы. «Представители Центрального аппарата МЧС России во главе с первым заместителем начальника Главного управления пожарной охраны МЧС России генерал-майором внутренней службы Олегом Гребенюком принимают участие в работе межведомственной комиссии по установлению всех обстоятельств пожара, произошедшего 12 января 2021 года в жилом доме в Екатеринбурге», — сообщили URA.RU в пресс-службе свердловского ГУ МЧС.

Также агентство обратилось за комментарием к представителям управляющей компании «Радомир-Инвест» — ответ к моменту публикации не поступил.

Пожар в девятиэтажке на улице Рассветной, 7 в Екатеринбурге произошел в ночь на 12 января: загорелась квартира на втором этаже, в которой за долги было отключено электричество (по словам соседей и представителей УК, там проживала пьющая семья). В дыму задохнулись семь человек, еще одна пострадавшая, девочка, скончалась в машине скорой помощи. Из дома было эвакуировано 90 человек. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что жертв можно было избежать, если бы люди не открывали двери, а ждали бы пожарных на балконах.