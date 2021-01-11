Трагедия унесла жизни семи взрослых и ребенка Фото: Олег Манваров © URA.RU

Коммунальщики назвали причину трагедии, унесшей жизни 8 человек в Екатеринбурге. Когда началось возгорание в квартире на Рассветной, 7, 17-летний сын хозяйки дома выскочил в подъезд, оставив открытой дверь, поэтому из-за кислорода, попавшего в очаг возгорания, и открытой двери гарь начала подниматься вверх, сообщили URA.RU коммунальщики.

Работники коммунальных служб пришли срезать электропроводку и батареи. «В квартире погибли три человека: 44-летняя Лора Экшиян, ее 26-летняя дочь, пришедший в гости мужчина», — сообщает корреспондент агентства с места событий. В загоревшемся помещении выжил только бесхвостый кот — его обнаружили за унитазом. Весь подъезд до 9 этажа покрыт черной копотью. В подъезде, даже на 9-м этаже очень трудно дышать.

В загоревшейся квартире выжил только бесхвостый кот Фото: Олег Манваров © URA.RU

В пожаре, разразившемся ночью 12 января, погибли семеро взрослых и 7-летняя девочка. Вероятной причиной возгорания спасатели называют неосторожное обращение с огнем в «нехорошей» квартире — там жила пьющая семья, у которой за долги отключили электричество. Для освещения помещения люди пользовались горелками и свечами.

Пожарные эвакуировали из многоквартирника 90 жильцов в гимназию №176. В настоящее время они уже вернулись домой. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что жертв можно было избежать, если бы люди не открывали двери, пустив в свои квартиры ядовитый дом, а ждали ли бы приезда пожарных на балконах. Семьям погорельцев властями будет оказана материальная помощь.

Фото: Олег Манваров © URA.RU

Фото: Олег Манваров © URA.RU

Фото: Олег Манваров © URA.RU