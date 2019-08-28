Глава Минстроя рассказал, чем его удивил Курган

Зауралье приятно удивило Владимира Якушева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Минстроя России Владимир Якушев был приятно удивлен реализацией нацпроектов в Зауралье и заявил, что Курганскую область можно ставить в пример другим регионам, передает корреспондент «URA.RU».

«Я в хорошем смысле этого слова удивлен. Потому что в Курганскую область сегодня можно привозить коллег из других субъектов РФ и показывать, как нужно двигаться в рамках федеральных и национальных проектов», — заявил Якушев, подводя итоги рабочего визита в Курган. Он отметил, что власти региона «максимально раскрутили все, что можно было в 2019 году», хотя приходилось работать «с колес».

«Мне кажется, что команда отработала точно на „пятерку“. Хотя я обычно говорю, что их в нашей жизни не бывает, но здесь я на самом деле удивлен. В каждом районе что-то происходит: там строится дорога, здесь благоустраивают территорию, здесь в порядок приводят фасады», — сообщил министр. В качестве еще одного позитивного момента он назвал то, что власти Зауралья смогли привлечь бизнес к наведению порядка. По данным врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова, на реализацию социальных проектов из внебюджетных источников с начала года удалось привлечь около 700 млн рублей, а к концу года этот показатель может превысить миллиард рублей.

Ранее «URA.RU» сообщало, что зауральские власти подверглись критике полпредства президента в УрФО из-за низких темпов ремонта дорог. Уже через две недели Минстрой озвучил более позитивные данные.