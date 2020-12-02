Глава ЯНАО назвал условие для мегапроекта, который обещали Путину

Масштабный газохимический кластер в ЯНАО, доклад о котором накануне представили президенту РФ Владимиру Путину, появится только после принятия новых налоговых решений. Об этом заявил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. По его словам, для развития крупных проектов в регионе должны быть созданы особые условия.
«Существенным подспорьем при реализации крупных проектов по переработке у нас в регионе должны стать новые налоговые возможности, которые разрабатываются на федеральном уровне. Надеемся, что в следующем году будет принят необходимый комплекс мер поддержки, и мы перейдем к практической стадии реализации проектов», — сказал Артюхов, его слова приводит пресс-служба правительства ЯНАО.
Губернатор отметил, что создание новых производств на Ямале невозможно без развития инфраструктуры, в частности, железнодорожной. «Над чем мы последовательно работаем», — добавил Артюхов.
Ранее глава ЯНАО критиковал повышение налогов для добывающих компаний, которое утвердили федеральные власти. Артюхов призывал оставить налоговую систему в прежнем виде, прогнозируя массовые сокращения среди нефтяников, если новые правила вступят в силу.
О создании газохимического кластера на Ямале накануне заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая с докладом перед Путиным. Совещание состоялось в Тобольске, куда президент приехал для обсуждения развития нефтехимии в России. Новак рассказал, что ямальский кластер обеспечит привлечение более 2 триллионов рублей инвестиций и приведет к созданию более 20 тысяч новых рабочих мест.
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