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Самое актуальное в Пермском крае на 18 января. В Перми обострилась борьба перед выборами в Госдуму, суд отложил дело сына депутата

© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Шубин и Игорь Сапко. Пермь, сапко игорь, шубин игорь
Экс-мэры Перми Игорь Шубин (справа) и Игорь Сапко (слева) начали борьбу за кресло депутата Государственной Думы Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Экс-мэры Перми начали бороться за депутатское кресло — назначен начальник департамента образования Перми — один из вузов отменил карантин — сына депутата пока не будут судить. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 18 января — в обзоре URA.RU:

В Перми началась борьба за кресло депутата ГД

  • Бывшие мэры Перми Игорь Шубин и Игорь Сапко собираются стать кандидатами в депутаты Госдумы от ЕР по одномандатному округу № 58. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, пояснил, что каждый из них уже заручился поддержкой на федеральном уровне.

В Перми назначен глава департамента образования

Железнодорожный вуз отменил карантин

Сына депутата пока не будут судить

  • Суд Добрянки приостановил процесс по уголовному делу в отношении Егора Плюснина, сына депутата законодательного собрания края Виктора Плюснина. Он обвиняется в том, что выполнял работы, которые не отвечают требованиям безопасности при строительстве домов для сирот.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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