Экс-мэры Перми Игорь Шубин (справа) и Игорь Сапко (слева) начали борьбу за кресло депутата Государственной Думы
Экс-мэры Перми начали бороться за депутатское кресло — назначен начальник департамента образования Перми — один из вузов отменил карантин — сына депутата пока не будут судить. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 18 января — в обзоре URA.RU:
В Перми началась борьба за кресло депутата ГД
- Бывшие мэры Перми Игорь Шубин и Игорь Сапко собираются стать кандидатами в депутаты Госдумы от ЕР по одномандатному округу № 58. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, пояснил, что каждый из них уже заручился поддержкой на федеральном уровне.
В Перми назначен глава департамента образования
- Временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Демкин назначил Анну Деменеву начальником городского департамента образования.
Железнодорожный вуз отменил карантин
- Пермский институт железнодорожного транспорта отменил карантин для преподавателей. Речь идет о сотрудниках вуза, готовящих специалистов среднего звена.
Сына депутата пока не будут судить
- Суд Добрянки приостановил процесс по уголовному делу в отношении Егора Плюснина, сына депутата законодательного собрания края Виктора Плюснина. Он обвиняется в том, что выполнял работы, которые не отвечают требованиям безопасности при строительстве домов для сирот.
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