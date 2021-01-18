Полпред Якушев прибыл в Курган

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев прибыл в Курганскую область. Его визит продлится два дня, сообщает пресс-служба главы региона.
«В течение двух дней полпред побывает на социально значимых объектах региона, примет участие в открытии нового завода в Кургане, проведет ряд совещаний, в том числе по развитию промышленного комплекса области», — говорится в сообщении пресс-службы. В программе визита полпреда — несколько промышленных предприятий. В частности, запланирована поездка в индустриальный парк, расположенный на месте бывшего Курганского завода колесных тягачей.
Якушев ранее неоднократно посещал Курганскую область, когда занимал должности губернатора Тюменской области и министра строительства РФ. Так, в январе 2019 года в статусе федерального министра Якушев посетил водопровод областного центра, встречался с жителями аварийных домов. В августе того же года он проконтролировал ремонт на улице Омской, благоустройство набережной и парка Победы, провел совещание, на котором обсудили решение проблемных вопросов Курганской области в сфере строительства и ЖКХ.
В ноябре 2020 года Якушева назначили полномочным представителем президента в УрФО. О его предстоящем визите в Курган источники URA.RU сообщали на прошлой неделе.
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