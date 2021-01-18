Полпред Якушев дал оценку Курганской области

Владимир Якушев считает, что Курганская область динамично развивается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев положительно оценил изменения в Курганской области, которые произошли с момента его последнего визита в регион. Зауралье динамично развивается, заявил он 18 января, посетив ряд промышленных и социальных объектов.

«Я вижу очень хорошую динамику. Могу сказать с позиции бывшего федерального министра, что далеко не во всех субъектах Российской Федерации есть такой набранный темп, связанный со сменой региональной власти», — рассказал Якушев. Он обратил внимание, что положительные изменения произошли во многих сферах: в экономике, социальной сфере, жилищном строительстве.

18 января Якушев посетил ряд промышленных предприятий в Кургане, а перед этим — в обновленном доме культуры и модельной библиотеке в селе Белозерское. «Сегодня благоустраивается не только областная столица, но и другие малые города, районные центры. Я думаю, что если в таком темпе до 2024 года в рамках национальных проектов регион будет продолжать движение, то в 2024 году Курганская область будет иметь совершенно другое лицо», — поделился Якушев впечатлениями.

Якушев прибыл в Курганскую область с двухдневным визитом 18 января. В областном центре он принял участие в открытии Курганского приборостроительного завода, сообщало ранее URA.RU. В запуске нового объекта также участвовали губернатор Вадим Шумков и представитель акционеров завода Алексей Бобров. На новом заводе будут выпускаться электронная продукция и высокотехнологичные счетчики электроэнергии собственной разработки.

В предыдущий раз Якушев приезжал в регион в августе 2019 года в статусе министра строительства РФ. Тогда он также заявлял, что был приятно удивлен реализацией нацпроектов в Зауралье.