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Самое актуальное в Челябинской области на 19 января. Карантин будет продлен, в регионе ликвидируют два управления здравоохранения

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Алексея Текслера. Челябинск , текслер алексей
Глава области Алексей Текслер продлит режим ограничений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Горздрав Челябинска будет ликвидирован — глава региона продлит карантин — Челябинскую гордуму покинет еще один депутат — председателю Совета депутатов сельского поселения грозит уголовное дело. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 19 января — в обзоре URA.RU:

Область будет контролировать горздрав Челябинска

  • Полномочия горздрава Челябинска и управления здравоохранения Карталинского района передаются на уровень региона. Об этом URA.RU сообщил спикер ЗСО Владимир Мякуш. Обе структуры будут ликвидированы.

Карантин будет продлен

Из гордумы уходит еще один депутат

  • Депутат гордумы Челябинска Юлия Синицына, представлявшая там Тракторозаводский райсовет, решила отказаться от депутатского мандата. Об этом URA.RU сообщили источники. Ранее в отставку подал вице-спикер думы Дмитрий Тарасов.

Силовики обвиняют депутата в превышении полномочий

  • Председатель Совета депутатов Саринского сельского поселения Ильяс Такиуллин отправил осужденного на исправительные работы отрабатывать наказание на пилораму своей жены. За превышение служебных полномочий ему грозит уголовное наказание, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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