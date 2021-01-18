Глава области Алексей Текслер продлит режим ограничений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Горздрав Челябинска будет ликвидирован — глава региона продлит карантин — Челябинскую гордуму покинет еще один депутат — председателю Совета депутатов сельского поселения грозит уголовное дело. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 19 января — в обзоре URA.RU:

Область будет контролировать горздрав Челябинска

Полномочия горздрава Челябинска и управления здравоохранения Карталинского района передаются на уровень региона. Об этом URA.RU сообщил спикер ЗСО Владимир Мякуш. Обе структуры будут ликвидированы.

Карантин будет продлен

Губернатор Алексей Текслер продлит карантин по коронавирусу, который был введен в регионе с начала пандемии. Срок его действия истекает 24 января.

Из гордумы уходит еще один депутат

Депутат гордумы Челябинска Юлия Синицына, представлявшая там Тракторозаводский райсовет, решила отказаться от депутатского мандата. Об этом URA.RU сообщили источники. Ранее в отставку подал вице-спикер думы Дмитрий Тарасов.

Силовики обвиняют депутата в превышении полномочий

Председатель Совета депутатов Саринского сельского поселения Ильяс Такиуллин отправил осужденного на исправительные работы отрабатывать наказание на пилораму своей жены. За превышение служебных полномочий ему грозит уголовное наказание, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.