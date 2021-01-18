Глава области Алексей Текслер продлит режим ограничений
Горздрав Челябинска будет ликвидирован — глава региона продлит карантин — Челябинскую гордуму покинет еще один депутат — председателю Совета депутатов сельского поселения грозит уголовное дело. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 19 января — в обзоре URA.RU:
Область будет контролировать горздрав Челябинска
- Полномочия горздрава Челябинска и управления здравоохранения Карталинского района передаются на уровень региона. Об этом URA.RU сообщил спикер ЗСО Владимир Мякуш. Обе структуры будут ликвидированы.
Карантин будет продлен
- Губернатор Алексей Текслер продлит карантин по коронавирусу, который был введен в регионе с начала пандемии. Срок его действия истекает 24 января.
Из гордумы уходит еще один депутат
- Депутат гордумы Челябинска Юлия Синицына, представлявшая там Тракторозаводский райсовет, решила отказаться от депутатского мандата. Об этом URA.RU сообщили источники. Ранее в отставку подал вице-спикер думы Дмитрий Тарасов.
Силовики обвиняют депутата в превышении полномочий
- Председатель Совета депутатов Саринского сельского поселения Ильяс Такиуллин отправил осужденного на исправительные работы отрабатывать наказание на пилораму своей жены. За превышение служебных полномочий ему грозит уголовное наказание, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
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