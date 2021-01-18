Прокуратура и мэрия пришли к негласному соглашению в конце 2020 года, утверждают источники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

После смены управленческой команды в мэрии Екатеринбурга утратил силу негласный договор между муниципальными властями и городской прокуратурой, сообщил источник URA.RU в горадминистрации. Его суть, утверждает другой инсайдер, заключалась в том, что чиновники «могли давать прокуратуре предварительные пояснения», прежде чем ведомство составит предписание или представление в их адрес.

Такой договоренности команде экс-мэра Александра Высокинского удалось достичь только к концу 2020 года, уточняют собеседники агентства. «Главная ее цель была — снизить количество предписаний, которые иногда просто мешают работать», — рассказал городской чиновник, отметив, что переговорщиком от мэрии был первый зам Высокинского Александр Ковальчик, который уволился 15 января. «Сейчас действие этого соглашения временно приостановлено, поскольку ведущие лица сменились», — описал ситуацию источник.

Другой муниципальный служащий уточнил, что «договоренностей именно по уменьшению количества [представлений и предписаний] не было». «Но прямой контакт [с прокуратурой у команды Высокинского] был», — поделился он. Дозвониться до Ковальчика на момент публикации не удалось. В пресс-службе мэрии подчеркнули, что «не комментируют слухи».

Как писало URA.RU, 19 января прокуратура Екатеринбурга внесла представление врио мэра Алексею Орлову из-за плохой уборки снега. Представитель свердловской прокуратуры Марина Канатова заявила, что в этом нет скрытого смысла, а также опровергла информацию о каких-либо договоренностях между органами власти: «Есть требование прокуратуры, и, по закону, чиновники должны его исполнить. Прокуратура действует только в рамках правового поля».

Смена власти в Екатеринбурге началась 22 декабря, когда мэр Александр Высокинский ушел в отставку. Вслед за ним администрацию, помимо Ковальчика, покинули вице-мэр по финансам Марина Андрусь и вице-мэр по СМИ Екатерина Куземка.