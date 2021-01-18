18 января 2021

Верующие потребовали новый храм в центре Екатеринбурга. «Здесь захоронены лучшие люди города». ФОТО

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Крестный ход и митинг на Площади Труда по случаю 4 ноября. Екатеринбург, крестный ход
Вместо Собора Святой Екатерины предлагают часовню Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Битва за храм Святой Екатерины

Православные активисты Екатеринбурга предложили построить часовню или небольшой храм вместо Собора Святой Екатерины, проект которого отложен. Совместную провели в центре города активистка Оксана Ивановна, баллотировавшаяся в депутаты гордумы Екатеринбурга, и лидер «Уральского право-консервативного движения» Андрей Кузьминский, устраивавший пикеты во время ЛГБТ-фестиваля в Екатеринбурге.

Их идея — храм должен появиться в историческом месте, на площади 1905 года. «Люди видели плакаты, останавливались — я с ними беседовала. Многие, особенно люди в возрасте, знают, что раньше здесь был собор и кладбище, и что здесь захоронены лучшие люди города, — рассказала URA.RU Иванова. — Что с этим делать? Понятно, что есть сложившийся облик, функционал площади, но есть история, которую тоже нельзя игнорировать. И у меня есть предложение. Большой собор, наверное, уже сложно построить в современной ситуации — хотя бы часовню. Или небольшой храм с возможностью проводить богослужению».

Идея воссоздания главного храма Екатеринбурга, который до революции стоял на центральной площади города, появляется уже не первый раз — именно она дала старт проекту Собора Святой Екатерины. Он, по задумке православных активистов, должен не только стать главным собором города, но и восстановить историческую справедливость, заменив взорванный в 1930 году Богоявленский собор. При этом остается вопрос, что делать с памятником Ленина, который в этом случае окажется рядом с храмом? По предложению православных активистов, монумент должен быть перенесен на другое место или в музей.

…, но рисовала их
Фото: Андрей Кузьминский
Вместе с ней акцию организовал лидер «Уральского право-консервативного движения» Андрей Кузьминский
Фото: Андрей Кузьминский
Фото: Андрей Кузьминский
Фото: Андрей Кузьминский

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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