Сильные морозы парализовали трассу между поселениями ЯНАО

Мороз парализовал движение по зимнику Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Зимнюю автодорогу Коротчаево-Красноселькуп закрыли из-за погодных условий. В этой части региона ударили сильные морозы. О прекращении движения по зимнику сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«C 08:00 часов 20.01.2021 закрыто движение для всех транспортных средств по погодным условиям, температура воздуха минус 40 градусов и ниже», — говорится в сообщении.

Согласно карте интерактивных зимних дорог ЯНАО трасса Коротчаево-Красноселькуп остается закрытой до сих пор. Без ограничений работает зимник Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Также возобновили движение для полноприводных автомобилей по участку сезонной трассы от Аксрки до Панаевска — дорогу закрывали 18 января из-за сильных порывов ветра и недостаточной видимости. Из-за метели закрывался и зимник Коротчаево- Красноселькуп.

Ранее URA.RU сообщало о том, что на Ямал надвигаются морозы до минус 49 градусов. Синоптики рассказывают, что такая погода в округе продержится всю неделю.