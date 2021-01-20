В Кремле ответили на слухи о тайном разговоре Трампа и Путина

Владимир Путин не звонил Дональду Трампу 6 января, уверяет Дмитрий Песков Фото: официальный сайт президента РФ

Действующий президент США Дональд Трамп не созванивался с лидером РФ Владимиром Путиным в день, когда группа его сторонников устроила беспорядки в Капитолии в Вашингтоне. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на предположение экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

Ранее Хиллари Клинтон, беседуя со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси, поинтересовалась, не звонил ли Трамп Путину в ходе беспорядков в Капитолии. Экс-госсекретарь отметила, что спустя время общественность сможет узнать больше о четырех годах правления Трампа.

«Нет. Не было», — коротко ответил Песков на вопрос о звонке Путину от Трампа в начале января.

Сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне 6 января. Недовольные проигрышем Трампа на выборах собрались на площади перед Капитолием, где утверждалась победа на выборах демократа Джо Байдена. Часть протестующих ворвалась в здание Капитолия, на время прервав процесс утверждения итогов выборов. Несколько человек в ходе беспорядков скончались.