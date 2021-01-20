Вирусолог Альтштейн назвал плюсы ковид-паспортов

Достоинством введения ковид-паспортов является то, что его носители могут получать скидки при покупке билетов в театр или на самолет. Об этом заявил российский вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
«Если дело ограничится скидками на билеты в театры или на самолеты — то их (ковид-паспорта — прим. ред.) сложно будет назвать поражающими кого-либо в правах», — цитирует «Ридус» Альтштейна. По его словам, документ не должен нарушать права тех, кто не сделал прививку от коронавируса.
Альтштейн уверен, что ковид-паспорта не должны давать право пренебрегать масочным режимом или игнорировать социальную дистанцию. Вирусолог считает, что после вакцинации от коронавируса россияне должны получать соответствующий сертификат.
Ранее глава комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил, что ковид-паспорта в России необходимы. Однако глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко уверена, что в таких документах нет нужды. Сейчас жители Башкирии и Москвы могут получить паспорт, подтверждающий прохождение вакцинации.
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