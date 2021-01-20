Европарламент хочет остановить строительство «Северного потока-2»

Европарламент потребует от Евросоюза остановить строительство трубопровода «Северный поток — 2» из-за ареста блогера Алексей Навального. Соответствующую резолюцию рассмотрят в четверг.
«После российской атаки на Навального мы должны говорить и об энергетическом вопросе. Это самый мощный аргумент, который у нас есть. И проект „Северный поток — 2“ потому является одной из возможностей оказать дополнительное давление», — цитирует главу фракции консервативной и центристской Европейской народной партии Манфреда Вебера немецкая газета Speigel.
Также европейские политики обсуждают введение других санкций против РФ. Отмечается, что они могут быть направлены против «физических и юридических лиц, причастных к задержанию Навального, российских олигархов, членов ближнего круга президента Владимира Путина и медиапропагандистов». Санкции будут предусматривать заморозку активов в ЕС и запрет въезда в страны союза.
Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево в Москве после возвращения из Германии, где он находился с сентября 2020 года. 18 января блогера заключили под стражу на 30 суток, которые он отбывает в СИЗО №1 в Москве. Ранее в компании «Газпром» заявили, что строительство «Северного потока — 2» может быть приостановлено. Также там не исключили полной остановки проекта, передает телеканал 360. Это связано с санкциями США против российского судна-трубоукладчика «Фортуна».
Подписывайтесь на URA.RU в