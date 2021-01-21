Самолеты из Тюмени не смогли приземлиться в аэропорту ЯНАО

Два самолета из Тюмени не смогли совершить посадку в аэропорту Нового Уренгоя. Причиной стала плотная дымка, затруднявшая видимость, сообщили URA.RU в пресс-службе хаба. Лайнеры были вынуждены уйти на запасные аэродромы в ЯНАО и ХМАО.
«Причиной, по которой самолеты не смогли сесть, стали метеоусловия в Новом Уренгое. Это ограниченная видимость, дымка», — пояснили представители аэропорта. Как скоро обстановка придет в норму, оперативно они уточнить не смогли.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта, не смогли совершить посадку суда компаний «Ямал» и Utair. Оба лайнера вылетели из Тюмени и должны были приземлиться в 8:30 и 9:30 соответственно. Сейчас борт «Ямала» находится на запасном аэродроме в Салехарде, самолет Utair — в Сургуте. Ожидается, что они долетят до Нового Уренгоя в первой половине дня.
В настоящее время власти ЯНАО строят в аэропорту Нового Уренгоя дополнительный терминал. Губернатор Дмитрий Артюхов заявлял, что хаб может получить международный статус. Работа над новым комплексом уже началась, по итогам реконструкции терминал сможет пропускать до 840 пассажиров в час.
Ранее лайнер «Ямала», летевший из Москвы в Салехард, совершил аварийную посадку в Санкт-Петербурге. Во время полета у судна отказали технические системы.
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